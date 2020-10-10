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10.10.2020 - 15:46 | | AA

İran'da can kaybı 30 bine yaklaşıyor

Bir günde 195 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 293 oldu, 3 bin 875 yeni vaka kayıtlara geçti.

İran'da can kaybı 30 bine yaklaşıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 28 bin 293'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen sayısının ise 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bügüne kadar ülkede 4 milyon 284 bin 413 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradıSon dakika haberlere göre, Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor. İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için İHA'lardan destek alındığını duyurdu.
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