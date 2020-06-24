İran'da corona virüs kaynaklı can kaybı 10 bine dayandı!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 133 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 531 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 996'ya, vaka sayısının da 212 bin 501'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 869'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 172 bin 96 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 502 bin 525 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Kürdistan, Hürmüzgan, Buşehr eyaletleri ile Fars, Loristan, Kirmanşah ve Gülistan'ın bazı bölgelerinde yatan hasta sayısı ile vaka oranlarında azalma olmadığını söyledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.