25.06.2020 - 14:48 | | AA
İran'da corona virüs kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
Son dakika haberine göre, ülkede son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildi.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.
Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.
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