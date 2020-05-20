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20.05.2020 - 14:21 | | AA

İran'da corona virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 183'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 126 bin 949'a ulaştı.

İran'da corona virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 183'e yükseldi

İran'da yeni tip coron avirüs (Covid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 183'e, vaka sayısı ise 126 bin 949'a yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 183'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 346 artarak 126 bin 949'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 673'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 98 bin 808 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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