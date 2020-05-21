İran'da corona virüs nedeniyle can kaybı 7 bin 249'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Covid-19 sebebiyle ülke genelinde 66 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 392 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 249'a çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 129 bin 341 olduğunu belirtti.

Cihanpur, son 24 saatte 12 eyalette Covid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmediğini, 6 eyalette ise yalnızca birer hastanın yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde daha iyi bir tablo görülebileceğini ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 655'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 100 bin 564'e ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 746 bin 45 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini verdi.

YAKLAŞIK 10 BİN SAĞLIK PERSONELİ VİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Kasım Can Babayi, ülke genelinde yaklaşık 10 bin sağlık personelinin virüse yakalandığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının Covid-19'la mücadelede en ön safta oldukları için hastalığa yakalanma ihtimallerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Babayi, "Ülkede yaklaşık 10 bin sağlık personeli koronaya yakalandı ve onlardan bir kısmı da şehadete ulaştı." dedi.