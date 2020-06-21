MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da corona virüsten 116 ölüm daha gerçekleşti
ABONE OL
21.06.2020 - 15:04 | | AA

İran'da corona virüsten 116 ölüm daha gerçekleşti

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116 artarak 9 bin 623'e yükseldi.

İran'da corona virüsten 116 ölüm daha gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 116 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 368 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 623'e, vaka sayısının da 204 bin 952'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 887'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 163 bin 591 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 395 bin 675 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da corona virüsün ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İnsan yüzlü örümcekler her yerdelerEdirne’de son günlerde insan yüzünü andıran örümcek sayılarının gittikçe artması Edirnelileri şaşkına çevirirken, görenlerin gözlerine inanamadığı örümceği görmek ve fotoğraf çekmek için yoğun talep gösteren vatandaşlar ‘yengeç örümceği’ görünce hayrete düşüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden haber var

Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden haber var

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Son dakika... Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var

Son dakika... Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var

Sıradaki Haber