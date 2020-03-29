İran'da corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

İran'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 640'a, vaka sayısı ise 38 bin 309'a yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 640'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 901 artarak 38 bin 309'a ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 12 bin 391 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyorANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, çiftliğinde 10 farklı ırkta tavuk ve horoz yetiştiriyor. Her ırk kendine göre renk ve tüy yapısına göre ayrılıyor. Dünyaca bilinen Black Mottled ve Columbia Buff Blue ırkı horoz ve tavukların bulunduğu çiftlikte üretilen yumurtalar da yurt içine satılıyor.