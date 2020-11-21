İran'da en sıkı koronavirüs yasakları başladı, hayat durdu

Koronavirüs salgınının kasıp kavurduğu İran'da, son 24 saatte Covid-19'dan 431 kişi daha öldü. Can kaybının 44 bin 328'e çıktığı ülkede, 12 bin 931 yeni vaka tespit edildi.

Pozitif testlerin sayısının 841 bini aştığı İran'da, hükümet salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri bugün itibarıyla hayata geçirdi. Ülke genelinde kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde 15 gün boyunda karantina uygulanacak.

Karantina, 'yüksek riskli' olarak belirlenen kırmızı bölgelerde 160 il ve ilçe, turuncu bölgelerde 208 il ve ilçe, sarı bölgelerde de 80 il ve ilçeyi kapsıyor.

Kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, manav, hastane, eczane ve zorunlu hizmet sunan işletmeler dışındaki iş yerleri 15 gün boyunca kapalı olacak.

Şehirler arası seyahat de yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehrin dışına çıkmaları ve başka bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek. Araçların seyahat yasağı olan kırmızı bölgelere girmesi halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girmesi durumunda da 500 tümen (150 TL) ceza yazılacak.

Öte yandan akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması da yasaklandı. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 TL) para cezası kesilecek.

TAHRAN'DA HAYAT DURDU

Karantinanın ilk gününde başkentteki ticaretin can damarlarından Tahran Büyük Pazar'daki tüm dükkanların kapalı olduğu görüldü.

Büyük Pazar'ın yanı sıra başkentteki diğer çarşı pazarlarda da esnaf kepenk kapatırken, cadde ve meydanların da boş olması dikkati çekti.

Resmi açıklamaya göre, yasakların hayata geçtiği kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde toplamda 79 milyonluk nüfus bulunuyor.

Önceki kısıtlamalarda yeterince denetim yapmamak ve tedbirleri gevşek tutmakla eleştirilen hükümetin, bu seferki yasaklarda kontrolü artırdığı ve işi sıkı tuttuğu gözleniyor. Tahran yönetimi, tedbirlerin ardından 4-5 hafta içinde vaka ve ölü sayısında düşüş umuyor.