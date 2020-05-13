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13.05.2020 - 16:51 | | DHA

İran'da günlük bilanço! İşte son 24 saatte ölenlerin sayısı

İran’da son 24 saatte corona virüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 783’e yükseldi.

İran'da günlük bilanço! İşte son 24 saatte ölenlerin sayısı

İran’da corona virüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 783’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 1958 artarak 112 bin 725’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.
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