İran'da günlük bilanço! İşte son 24 saatte ölenlerin sayısı

İran’da corona virüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 783’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 1958 artarak 112 bin 725’e ulaştığını açıkladı.