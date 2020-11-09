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09.11.2020 - 14:28 | | İHA

İran’da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 10 bin 463 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

İran’da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 10 bin 463 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 458 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 692 bin 949'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 38 bin 749'a ulaştığını belirtti. İran'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 463 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin de salgında kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

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