MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da immün plazma bağışı için 1000 kişi başvuruda bulundu
ABONE OL
15.06.2020 - 18:22 | | AA

İran'da immün plazma bağışı için 1000 kişi başvuruda bulundu

İran'da yeni tip corona virüs (covid-19) tedavisinin ardından iyileşenlerden 1000 kişi, immün plazma bağışı için başvuruda bulundu.

İran'da immün plazma bağışı için 1000 kişi başvuruda bulundu

 

İran devlet televizyonuna göre Kan Nakli Kurumu Başkanı Peyman Aşıki, "Şu ana kadar 1000 kişi bağışta bulunmak için başvuruda bulundu." dedi.

Her plazma bağışçısına yol masrafları ve harcadıkları vakit için 100 bin tümen (yaklaşık 5,5 dolar) verildiğini kaydeden Aşıki, ancak bağışçıların birçoğunun bu parayı almadığını aktardı.

Aşıki, bağış için kan alım merkezlerine gelenlerden yüzde 4'ünün söz konusu işlemin yaklaşık bir saat sürmesi nedeniyle bağış yapmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Kan Nakli Kurumu Başkanı Aşıki, dün Kovid-19 tedavisi tamamlanıp iyileşenlere "immün plazma bağışında bulunmaları" çağrısı yapmış ve ülkedeki 22 kan alım merkezinde söz konusu işlemin gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü.

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 113 kişi hayatını kaybetti. Bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 950'ye, vaka sayısı 189 bin 876'ya ulaştı.

Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktıİzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, rahatsızlanınca başka salona alındı. Yapılan corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen, evlerinde izolasyona alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

15 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Sıradaki Haber