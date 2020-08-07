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07.08.2020 - 13:48 | | AA

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 18 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 artarak 18 bin 132'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 18 bini aştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri aktardı.

Lari, "Maalesef Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan son 24 saat içerisinde 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 bin 450 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1145'i hastanelerde tedavi altına alındı." dedi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 132'ye, vaka sayısının da 322 bin 567'ye çıktığını aktaran Lari, virüse yakalanan hastalardan 4 bin 136'sının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 279 bin 724'e ulaştığını söyledi.

Dünden bu yana 24 bin 812 test yapıldığını belirten Lari, ülke genelinde yapılan toplam test sayısının 2 milyon 612 bin 763'e çıktığını kaydetti.

 

'Kadının üzerine oturmuş bıçaklıyordu'Bursa'da kardeşi Mustafa B. tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.’nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, “Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.
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