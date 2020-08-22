İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 20 bin 502'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 28 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 707 hastanın sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 126'sını kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 502'ye, vaka sayısının da 356 bin 792'ye çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 850'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 307 bin 702'ye ulaştığını aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.