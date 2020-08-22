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22.08.2020 - 13:06 | | AA

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 20 bin 502'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 28 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 707 hastanın sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 126'sını kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 502'ye, vaka sayısının da 356 bin 792'ye çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 850'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 307 bin 702'ye ulaştığını aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

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