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29.11.2020 - 15:25 | | AA

İran'da koronavirüsten 389 ölüm

Can kaybının 50 bine doğru gittiği ülkede, 12 bin 950 testin pozitif sonuç vermesiyle vakalar da 950 bine yaklaştı.

İran'da koronavirüsten 389 ölüm

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 389 artarak 47 bin 875'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 389 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 950 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 47 bin 875'e vaka sayısının da 948 bin 749'a çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalananlardan 5 bin 859'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 658 bin 292'ye ulaştığını ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 6 milyon 81 bin 952 test uygulandığını aktaran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Salgının etkisini arttırdığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Yasak ihlali yapanlara "kırmızı bölgelerde" 1 milyon tümen (300 TL), "turuncu bölgelerde" ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

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