İran'da seyahat yasağı başladı

Yaklaşık 30 bin insana corona virüs bulaşan İran'da şehirler arası seyahat yasakları bugün itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yasağı ihlal eden araçlar 1 ay alıkonulacak ve sürücülere 500 bin tümen para cezası kesilecek.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bugün daha sıkı önlemler uygulamaya başlandı. Virüsün yayılma zincirini kırma amacıyla 8 Nisan'a kadar, iki haftalık sosyal mesafe uygulanmasını dikkate aldık" dedi. Ruhani, 1 milyar dolarlık fonu krizle mücadeleye ayırdıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise, ABD'ye yardım teklif etti. Selami, "Kendi adıma, ABD halkının ihtiyaç duyması halinde yardıma hazır olduğumuzu ancak onların yardımına gerek duymadığımızı söylüyorum" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta salgınla savaşan İran'a yardım teklifinde bulunduklarını açıklamıştı. Söz konusu teklif, İranlı yöneticiler tarafından birçok kez reddedildi.