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03.07.2020 - 13:30 | | AA

İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 artarak 11 bin 260'a yükseldi.

İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 566 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 260'a, vaka sayısının da 235 bin 429'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 123'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 196 bin 464 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 744 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran Fars, Mazenderan, Hemedan, Zencan, Sistan-Beluçistan ve Elburz eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

İkra Nur için köy didik didik aranıyor!Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.
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