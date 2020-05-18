18.05.2020 - 13:11 | | DHA
İran’da sosyal mesafeye aykırı anma töreni
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran’da kapalı bir alanda toplanan bir grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak anma töreni gerçekleştirdi. O anlar ise amatör kameralarca kayda alındı.
Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran'ın Kum şehrinde, onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için kapalı bir alanda maskesiz bir şekilde anma törennde bir araya geldi.
Sosyal medyaya düşen görüntüyle ilgili İran polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.