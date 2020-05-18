İran’da sosyal mesafeye aykırı anma töreni

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran'ın Kum şehrinde, onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için kapalı bir alanda maskesiz bir şekilde anma törennde bir araya geldi.

Sosyal medyaya düşen görüntüyle ilgili İran polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.