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18.05.2020 - 13:11 | | DHA

İran’da sosyal mesafeye aykırı anma töreni

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran’da kapalı bir alanda toplanan bir grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak anma töreni gerçekleştirdi. O anlar ise amatör kameralarca kayda alındı.

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran'ın Kum şehrinde, onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için kapalı bir alanda maskesiz bir şekilde anma törennde bir araya geldi.

Sosyal medyaya düşen görüntüyle ilgili İran polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

MSB test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
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