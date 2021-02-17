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17.02.2021 - 09:36 | | AA

İran'da üç istihbaratçı öldürüldü

Tahran yönetimi, suç örgütü şüphelilerini takip eden istihbarat askerlerinin saldırıya uğradığını açıkladı. Suç örgütüne dair ayrıntılar bilinmiyor ancak olağan şüpheli Ceyşul Adl.

İran'da üç istihbaratçı öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 3 istihbarat askerinin öldürüldüğü bildirildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletindeki suç örgütlerinden birinin takibi esnasında 3 istihbarat askeri hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "suç örgütü" hakkında ayrıntılara yer verilmedi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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