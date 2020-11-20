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20.11.2020 - 14:13 | | AA

İran'da ürküten koronavirüs rakamları

Bir günde 479 can kaybının daha kayda geçmesiyle ölenlerin sayısı 44 bine yaklaştı, 13 bin 260 test pozitif sonuç verdi.

İran'da ürküten koronavirüs rakamları

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 479 artarak 43 bin 896 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 896'ya, vaka sayısının da 828 bin 377'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 756'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 589 bin 25'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 706 bin 834 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakaların giderek artması nedeniyle yeni kısıtlamalara gitme kararı alınmıştı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını bildirmişti.

Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
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