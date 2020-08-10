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10.08.2020 - 14:48 | | AA

İran'da vaka sayısı 2 binin altına inmiyor

Pozitif testlerin 328 bini aştığı ülkede, son 24 saatte 189 can kaybının eklenmesiyle ölü sayısı da 18 bin 600'ü geçti.

İran'da vaka sayısı 2 binin altına inmiyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 18 bin 616'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 189 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 132 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 616'ya, vaka sayısının da 328 bin 844'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 992'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 286 bin 642'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 711 bin 817 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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