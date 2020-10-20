20.10.2020 - 17:16 | | AA
İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 12 yaralı
İran'da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Otomobiliyle kamyonun önünde 100 metre sürüklendiAntalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kamyonun önünde sürüklenen otomobil sürücüsü, yaşadığına inanamadığını belirterek, “Sürüklenirken bariyerler ile kamyon arasında sıkışıp öleceğim diye düşündüm” dedi.