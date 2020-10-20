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20.10.2020 - 17:16 | | AA

İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 12 yaralı

İran'da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 12 yaralı

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'dan Sistan-Beluçistan'ın merkezi Zahidan'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Kum-Kaşan kara yolunda devrildi. 

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Otomobiliyle kamyonun önünde 100 metre sürüklendiAntalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kamyonun önünde sürüklenen otomobil sürücüsü, yaşadığına inanamadığını belirterek, “Sürüklenirken bariyerler ile kamyon arasında sıkışıp öleceğim diye düşündüm” dedi.
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