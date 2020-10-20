İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 12 yaralı

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'dan Sistan-Beluçistan'ın merkezi Zahidan'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Kum-Kaşan kara yolunda devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.