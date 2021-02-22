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22.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

İran’dan ambargo şartı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, yaptırımların kaldırılıp ABD’nin tutumunu değiştirmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini bildirdi

İran’dan ambargo şartı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin yaptırımları kaldırması ve mevcut tutumunu değiştirmesi durumunda müzakere masasına oturabileceklerini söyledi.

Devlet televizyonu “Press TV”ye konuşan Zarif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015’te imzalanan, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zarif, “Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse ancak o zaman müzakerelere başlayabiliriz. İran’ın finansal varlıkları, ABD’nin siyaseti nedeniyle Güney Kore ve Japonya’da bloke edildi. Bu yaklaşım değişmeli” dedi.

Radikal öneri

Avrupalıların karar vermek için ABD’nin onayına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zarif, “Avrupalılar nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi, hükümetleri her ne kadar anlaşmadan bahsetse de şirketleri ABD’nin sözünü dinliyor” ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin KOEP’e dönmesinin ardından İran’ın zararlarını karşılaması ve bir daha aynı şeyi tekrarlamayacağı konusunda taahhüt vermesi gerektiğini belirten Zarif, “Biz ABD’den laf değil icraat bekliyoruz. Fakat asıl sorun şu: Joe Biden, Trump’ın siyasetini güdüyor, Obama’nın değil” dedi.

Bu arada İran Meclisi’ndeki bazı milletvekilleri, Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmaması halinde hükümetten, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’ü 23 Şubat itibarıyla askıya almasını talep etti. 286 sandalyeli meclisteki 226 vekilin imzasını taşıyan ortak bildiride, yaptırımların kaldırılmaması halinde hükümetin Ek Protokol’ü iptal etmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) faaliyetlerinin sınırlandırılması istendi.

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede Grossi ve Zarif, Tahran ile UAEA arasındaki iş birliği ve Ajansın sorunların çözümü için ortaya koyduğu çabalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. İran’ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Grossi ile İranlı yetkililer arasındaki görüşmelerin “yararlı” geçtiğini belirtti.

 

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