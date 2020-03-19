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19.03.2020 - 00:08 | | AA

İran'dan korkutan corona virüs açıklaması: 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip corona virüsün (covid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.

İran'dan korkutan corona virüs açıklaması: 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

 

Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı video konferansta corona virüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reisi, şu ana kadar corona virüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.

İranlı yetkili, "Corona virüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini açıklamıştı.

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