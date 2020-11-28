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28.11.2020 - 07:00 |

İran’ı sarsan suikast!

Batılı istihbarat örgütleri tarafından “İran askeri nükleer programının babası” olarak nitelendirilen, İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, Tahran’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İran’ı sarsan suikast!

İran Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Tahran’a bağlı Abserd ilçesinde silahlı bir grup, Fahrizade’nin bulunduğu araca ateş açtı. Bu sırada saldırganlar ile Fahrizade’nin korumaları arasında çatışma yaşandı. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade saldırıda ağır yaralandı. Hastanaye kaldırılan Fahrizade tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahran İsrail’i suçladı

İran’ın sarsan suikaste Tahran’dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Muhsin Fahrizade’ye yönelik terör saldırısında İsrail’in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu alçaklık, İsrail’in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade’nin ölümünden İsrail’i sorumlu tutarak, “Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik” ifadelerini kullandı.

İran’da daha önce 6 nükleer bilim insanı saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Netanyahu ‘Bu ismi unutmayın’ demişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018’de yaptığı açıklamada, dün suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye işaret ederek, “Bu ismi unutmayın” demişti.

Saldırının ardından açıklama yapan Netanyahu, “Size Ortadoğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor” dedi.

Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade’nin suikastinde İsrail’in rolü olduğuna işaret etti. Yediot Ahronot gazetesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu’nun, “Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam” şeklindeki sözlerine yer verildi.

İran’ı sarsan suikast


Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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