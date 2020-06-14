İran'ın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 22.35'te kaydedildi.
Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Aynı bölgede 9 Haziran'da da 5,1 ve 5,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti ve can kaybı bildirilmemişti.
Bingöl Valiliği açıkladı: Güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştırBingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı. Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan valilik yaptığı açıklamada "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmişti" ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasına göre Bingöl Valiliği: Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.