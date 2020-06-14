İran'ın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 22.35'te kaydedildi.

Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aynı bölgede 9 Haziran'da da 5,1 ve 5,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti ve can kaybı bildirilmemişti.