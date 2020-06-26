26.06.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Irkçı parti liderine 3 ay hapis
Danimarka’da aşırı sağ eğilimli “Dar Yön” isimli ırkçı partinin lideri avukat Rasmus Paludan, bir ayı hapiste 2 ayı ise tedbirli olmak üzere ırkçılıktan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Son zamanlarda ülke genelinde, özellikle camiler ve müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelere giderek Kur’an yakma eylemleri gerçekleştiren Paludan, 3 yıl boyunca ceza davalarına giremeyecek ve “ehliyeti bulunmasına rağmen” bir yıl süreyle motorlu hiçbir taşıtı kullanamayacak. Naestved Kent Mahkemesi’nde görülen ceza davasında hakim Line Björklund, ırkçı lider Paludan’ı işlediği 14 suçun 13’ünden suçlu buldu. Hakim Björklund, Paludan’ın ülke genelinde yaptığı birçok eylemde özellikle Müslümanları çeşitli sözlerle defalarca aşağılayarak, ırkçılık suçu işlediğini belirtti.