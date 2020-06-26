Irkçı parti liderine 3 ay hapis

Son zamanlarda ülke genelinde, özellikle camiler ve müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelere giderek Kur’an yakma eylemleri gerçekleştiren Paludan, 3 yıl boyunca ceza davalarına giremeyecek ve “ehliyeti bulunmasına rağmen” bir yıl süreyle motorlu hiçbir taşıtı kullanamayacak. Naestved Kent Mahkemesi’nde görülen ceza davasında hakim Line Björklund, ırkçı lider Paludan’ı işlediği 14 suçun 13’ünden suçlu buldu. Hakim Björklund, Paludan’ın ülke genelinde yaptığı birçok eylemde özellikle Müslümanları çeşitli sözlerle defalarca aşağılayarak, ırkçılık suçu işlediğini belirtti.