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10.09.2020 - 12:01 | | AA

Irkçılardan yine Kur'an yakma provokasyonu

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby mahallesinde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

Irkçılardan yine Kur'an yakma provokasyonu

Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı Stockholm'ün Rinkeby, Fittja, Alby, Husby ve Upplansvesby mahallerinde 12 Eylül'de polisten Kur'an'ı Kerim yakmak için izin isteyen ırkçı parti üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.

Sosyal medyada yayımladıkları videoda yer alan görüntülere göre, ırkçı parti üyelerinin içinde bulunduğu araç, sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine geldi. Araçtan inen bir kişi üzerine benzin döktüğü Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Çirkin provokasyonu gerçekleştiren ırkçı üyeler kimse görmeden hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Geçen ay, Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.

İki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilen Paludan, geçen hafta İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak için bu ülkenin vatandaşlığına başvuruda bulunmuştu.

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