23.11.2020 - 07:00 |
Irkçıları yakalatacaklara ödül vereceğini açıkladı
Almanya’da “NSU 2.0” imzasıyla ırkçı ve tehdit içerikli mesajlar alan Türk avukat Seda Başay Yıldız, kendisini ve ailesini tehdit edenlerin yakalanmasını sağlayacak kişilere para ödülü vereceğini açıkladı.
Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “NSU 2.0” imzasıyla gönderilen tehdit içerikli postalarla ilgili faillerin yakalanmasını sağlayacak ipuçları vereceklere 5 bin euro para ödülü vereceğini belirtti.
Almanya’da 8’i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağcı terör örgütü davasının müdahil avukatlarından olan Yıldız, para ödülü vereceğini açıkladıktan sonra birçok kişinin kendisine bağışta bulunmak istediğini aktardı. Yıldız, bundan çok mutlu olduğunu ve ödülü iki katına çıkarmayı düşündüğünü belirtti.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.