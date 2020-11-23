Irkçıları yakalatacaklara ödül vereceğini açıkladı

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “NSU 2.0” imzasıyla gönderilen tehdit içerikli postalarla ilgili faillerin yakalanmasını sağlayacak ipuçları vereceklere 5 bin euro para ödülü vereceğini belirtti.

Almanya’da 8’i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağcı terör örgütü davasının müdahil avukatlarından olan Yıldız, para ödülü vereceğini açıkladıktan sonra birçok kişinin kendisine bağışta bulunmak istediğini aktardı. Yıldız, bundan çok mutlu olduğunu ve ödülü iki katına çıkarmayı düşündüğünü belirtti.