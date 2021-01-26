İskoçya’da yeniden bağımsızlık sesleri

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Mayıs ayındaki İskoç Parlamentosu seçimlerinde partisinin çoğunluğu elde etmesi durumunda, Birleşik Krallık hükümetinin rızası olup olmamasına bakmaksızın bağımsızlık referandumu düzenleyeceğini söyledi. SNP’nin İskoçya’nın bağımsızlık planları için atılacak adımların belirlendiği 11 maddelik yol haritasına göre, Sturgeon, parlamento seçimlerinde çoğunluk sağlaması durumunda pandemi sonrası İskoçya’nın bağımsızlığı için referanduma gidecek.

Anketler SNP’nin açık ara zaferine işaret ediyor. Başbakan Boris Johnson, İskoçya’nın yeniden bir bağımsızlık referandumu düzenlemesine karşı çıktığını söylemişti. Ancak anketler İskoçya’da Brexit sonrası bağımsızlık talebinin hızla yükseldiğini gösteriyor. İskoçya’da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55’i Birleşik Krallık’tan ayrılmayı reddetmişti. Ancak o dönem Brexit gündemde değildi.

Dağılma tehlikesi

İngiltere eski başbakanı Gordon Brown, yeni bir bağımsızlık referandumu isteyen İskoçya’daki memnuniyetsizliğin Birleşik Krallık’ın birliğini tehdit ettiğini belirterek, devlet yönetiminde reform çağrısında bulundu. Brown, “Daily Telegraph” gazetesindeki yazısında, Birleşik Krallık’ın onu bir arada tutan şeyleri acilen yeniden keşfetmesi ve toplumu ayıran meseleleri çözmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel yönetimlerin Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerde merkezi yönetimin kendilerine nadiren danıştığından şikayet ettiğini aktaran Brown, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın dağılması tehlikesine işaret etti.