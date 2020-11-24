İspanya Kralı karantinaya alındı!

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle ilgili bilgi verilmeden, sağlık kuralları kapsamında Kral 6. Felipe'nin tedbir amacıyla 2 Aralık'a kadar karantinada tutulacağı bildirildi.

İspanya Kralı'nın 10 günlük resmi programları iptal edildi.

Diğer yandan Kraliçe Letizia ve kızlarının normal aktivitelerine devam edeceği kaydedildi.

Salgının başlamasından bu yana Kraliyet Ailesi'nde üçüncü kez karantinaya alınma olayı olurken, nisanda Kraliçe Letizia ve eylülde Asturias Prensesi Leonor, yakınlarında tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alınmıştı.