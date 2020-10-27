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27.10.2020 - 10:16 | | İHA

İspanya’da 24 saatte 17 bin 396 yeni koronavirüs vakası

İspanya’da son 24 saatte 17 bin 396 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498’e ulaştı.

İspanya’da 24 saatte 17 bin 396 yeni koronavirüs vakası

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 17 bin 396 kişide daha virüs tespit edildiği, 93 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498’e, toplam can kaybı ise 35 bin 31’e ulaştı.

 

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
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