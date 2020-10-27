İspanya’da 24 saatte 17 bin 396 yeni koronavirüs vakası

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 17 bin 396 kişide daha virüs tespit edildiği, 93 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498’e, toplam can kaybı ise 35 bin 31’e ulaştı.