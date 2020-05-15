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15.05.2020 - 14:50 | | AA

İspanya'da 58 gün sonra en düşük ölüm

Corona virüsten bir günde 138 hastanın yaşamını yitirdiği İspanya'da, vakalar ise 549 arttı.

İspanya'da 58 gün sonra en düşük ölüm

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 138 artarak toplamda 27 bin 459'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, dün 217 olarak açıklanan Kovid-19 bağlantılı ölenlerin sayısı bugün 138'e düştü. Günlük ölüm sayılarında son 3 gündür görülen artışın ardından tekrar inişe geçilmesi dikkati çekti.

138, 18 Mart tarihinden bu yana kayda geçen en düşük ölü sayısı. Avrupa ülkesinde yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 27 bin 459 oldu.

PCR testlerine göre toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 549 artışla 230 bin 183'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da düne nazaran 1409 artışla 144 bin 783 oldu.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de son 24 saatte 30 artışla 8 bin 809 kişi öldü, toplam vaka sayısı 66 bin 5'e çıktı.

Katalonya ise günlük ölü ve vaka sayılarında art arda son iki gündür İspanya'da en yüksek artışın olduğu özerk yönetim olarak öne çıktı. Bölgede Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayısı 59 artışla 5 bin 882'ye, vaka sayısı da 151 artışla 55 bin 464'e çıktı.

İspanya'da kademeli normalleşme süreci

Öte yandan, İspanya'nın yarısına yakın bir bölümü kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'tan bu yana ikinci aşamaya (1. seviye) geçerken, 0 seviyesinde kalan tek özerk yönetim olan Madrid 18 Mayıs'ta 1. seviyeye geçme talebinde bulundu.

Katalonya, vaka sayısındaki artıştan dolayı Barcelona kentinin 0 seviyesinde kalmasını, Giorna ve Lleida kentlerinde ise 1. seviyeye geçmeyi talep etti.

İspanya'nın turistik bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarındaki özerk yönetimler de 4 ada için üçüncü aşamaya geçilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığının kademeli normalleşme sürecinde seviyeler arası geçişle ilgili nihai kararını, özerk yönetimlerin taleplerini de değerlendirerek akşam saatlerinde vermesi bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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