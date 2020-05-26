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26.05.2020 - 14:36 | | AA

İspanya'da aşçılar önlük bıraktı

Aralarında Michelin yıldızlı isimlerin de olduğu 180 şef aşçı, restoranların bir an önce açılması için eylem yaptı. Göstericiler, önlüklerini parlamento binası önünde yere bıraktı.

İspanya'da aşçılar önlük bıraktı

İspanya'da başkent Madrid'deki meclis binası önünde toplanan yaklaşık 180 şef aşçı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen restoran sektörünün yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için eylem yaptı.

Aralarında Michelin yıldızlı restoranların şeflerinin de olduğu eylemde, önlüklerini meclis binasının önünde yere koyan aşçılar, restoranların açılması sürecinin kolaylaştırılması için tüm siyasi partilere çağrı yaptı.

Aşçı dernekleri temsilcilerinden yapılan açıklamada, "bunun sadece sembolik değeri olan bir eylem" olduğu ifade edilerek, restoranların tüm sağlık güvenliği protokollerine uyarak açılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İspanya'da restoran sektörünün gayri safi yurtiçi hasıladaki payının yüzde 6,2 olduğu ve 1 milyon 700 binden fazla kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle sektörün yıl sonuna kadar kaybının 50 milyar avroyu aşabileceğine ve 680 bin kişinin işini kaybedebileceğine vurgu yapan şefler, hükümetin kendileriyle diyaloğa geçip sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde restoranların açılması kararı almasını istedi.

İspanya'da hükümetin belirlediği kademeli normalleşme kapsamında mevcut durumda nüfusun yüzde 53'ü ikinci, yüzde 47'si de üçüncü aşamada bulunuyor.

Olağanüstü halin devam ettiği ülkede ikinci aşamadaki yerlerde restoranların sadece teraslarını yüzde 50 kapasiteyle, üçüncü aşamada ise restoranların kapalı mekanlarını da yüzde 30 kapasiteyle açmasına izin veriliyor.

Ancak restoranların yüzde 75'inden fazlası "sürecin belirsiz olmasından veya mevcut şartlara göre kar getirmeyeceği" gerekçesiyle şu anda kapalı kalmayı tercih ediyor.

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