İspanya'da çocuklara 'kısıtlı' sokağa çıkma izni

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 9 Mayıs'a kadar uzatılacak olağanüstü halin (OHAL) şartlarını hafifletme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, 27 Nisan'dan itibaren 14 yaş altındaki çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla, kısıtlı şartlarda sokağa çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.

Montero, OHAL kapsamında sokağa çıkmalarda uygulanan kısıtlamaların devam edeceğini ancak eczane, market veya bankaya giden ebeveynlere 27 Nisan'dan itibaren 14 yaş altındaki çocukların da eşlik edebileceğini söyledi.

Montero, anne veya babasının yanında sokağa çıkan çocukların parka gitmesine, arkadaşlarıyla oynamasına ya da bisiklete binmek gibi yalnız başına yapabileceği aktivitelere izin verilmediğini kaydetti.

Çocuklar 44 gün sonra sokağa çıkabilecek

Yeni kararlar gereği 14-18 yaşındakilerin markete gitmek için tek başlarına evden çıkmalarına izin verilecek.

İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan OHAL nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar 44 gün sonra kısa süreliğine ve sadece hava almak için sokağa çıkabilecek.

Hükümet Sözcüsü, "Salgından korunma önlemlerini gevşetmiyoruz. Bu önlemleri yerine getirmek ebeveynlerin sorumluluğundadır." dedi.

Montero ayrıca market, eczane ve banka ihtiyaçları için evlerinden çıkabilen yaşlıların durumuyla ilgili şu anda hiçbir değişiklik öngörmediklerini belirterek, "Yaşlılara sadece başkalarıyla direkt temasa girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. OHAL kapsamında yaşlılara özel hiçbir kısıtlamanın olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Hükümet, bazı sivil toplum örgütlerinin, spor yapmak için sokağa çıkılmasına izin verilmesi talebini değerlendirmek için erken olduğuna kanaat getirdi.

Diğer yandan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino da sağlık ürünlerinin yurt içi teslimatında, ithalatına ve topluluk içi alımlarında KDV oranını sıfıra indirme kararı aldıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı son verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 282'ye çıktı. Toplam vaka sayısı 204 bin 178 olurken, virüsün 31 binden fazla sağlık personeline bulaştığı bilgisi paylaşıldı.