İspanya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 28 bin 403'e çıktı

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 401 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün iki artırarak 28 bin 403 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 10 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yarısının Castilla y Leon (5) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 333 artan vaka sayısının, toplam 253 bin 908'e yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun ülkenin 17 özerk yönetimi arasında en çok Katalonya, Aragon, Endülüs ve Madrid'de çıkması dikkati çekti.

Artan Kovid-19 vakalarından dolayı karantinanın uygulandığı Katalonya'nın Lleida kentinin Segria ilçesinde yetkililer, uzman doktor eksikliğinini giderilmesi çağrısında bulundu.

Katalonya özerk hükümetinin ardından, Mayorka, Menorka ve İbiza gibi turistik yerlerin olduğu Balear Adaları da sosyal mesafe koşulu aranmaksızın maske takma zorunluluğu getirdi.

Öte yandan İspanya'nın kuzeyindeki Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde pazar günü yapılacak yerel parlamento seçimlerinde, Kovid-19 testleri pozitif çıkanların sandığa gidip oy kullanmalarına yasak getirildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1646'ya çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 402 artışla toplam vaka sayısının 45 bin 679'a çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 350 olarak verildi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaşan yeni vakalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut durum bazı yerlerde endişe verici ama ülkenin geri kalanında sakin. Endişe verici olmasının sebebi, bazı yeni vakaların Kovid-19'da yüksek riskli nüfusun olduğu yerlerde görülmesi" şeklinde konuştu.