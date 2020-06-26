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26.06.2020 - 18:23 | | AA

İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı güncellendi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından son bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı güncellendi

 

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 330 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 338 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

PCR testlerine göre son 24 saatte 191 artan vaka sayısının toplamda 247 bin 905'e yükseldiği bilgisi verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1555'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 451 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 866 olduğu bildirildi.

Portekiz'de yeni vaka sayılarında 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artışın olması dikkati çekti.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 633 olarak verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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