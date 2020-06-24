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24.06.2020 - 13:53 | | DHA

Corona virüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten (Covid-19) en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da bir bakımevinde yaşayan Pascual Perez (84) ile salgın nedeniyle 102 gün boyunca ayrı kalan eşi Agustina Canamero (81) kavuştu. Çiftin 3 ayı aşkın süreden sonra kavuşma anları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Corona virüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs yüz binlerce insanın ölümüne neden olurken, virüsten korunma kapsamında uygulanan sosyal mesafe, duygusal anları da beraberinde getirdi. Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’nın Barcelona kentinde bir bakımevinde yaşayan Pascual Perez, eşi Agustina Canamero’dan 102 gün boyunca ayrı kaldı.

PLASTİK PERDEDEN BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Risk grubunda olmaları nedeniyle virüsten korunmak için ayrı kalmak zorunda kalan yaşlı çiftin kavuşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Kavuşma anlarında, Canamero ile Perez arasında plastik bir perde olmasına rağmen sarıldıkları ve çiftin maske taktığı görüldü.

HİÇ BU KADAR UZUN AYRI KALMADILAR

Yerel medya, çiftin 59 yıldır evli olduğunu ve evlilik hayatlarının hiçbir döneminde bu kadar uzun süre birbirlerinden ayrı kalmadıklarını duyurdu. Öte yandan, bakımevinde kavuşan tek çift Canamero ile Perez değildi. Beatriz Segura, aralarında bulunan plastik perdeye rağmen, 96 yaşındaki annesine sarıldı. Segura, kendisinin 15 Mart’tan beri annesiyle yakın temas kuran tek kişinin kendisi olduğunu belirtti.

İSPANYA’DA SON DURUM

İspanya’da son verilere göre corona virüs tespit edilen toplam vaka sayısının 293 bin 832 olduğu ifade edildi. Ülkede 28 bin 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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