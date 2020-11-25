İspanya'da covid-19'dan son 24 saatte 369 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 369 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1204 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 44 bin 37'ye çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 594 bin 844 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 222 artışla 1 milyon 605 bin 66'ya çıktığı kaydedildi.

İspanya'da halihazırda 15 bin 986 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken bunların 2 bin 838'i yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 17 özerk yönetim ile birlikte, Noel Bayramı ve yılbaşı sürecinde Kovid-19 önlemlerinin ne şekilde alınacağı yönünde görüşmelere devam ediyor.

Madrid özerk yönetimi, en fazla bir araya gelme sayısını 6'dan 10'a çıkaracağını ve gece sokağa çıkma yasağını da saat 24.00'dan 01.30'a kadar uzatacağını açıkladı.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 290 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 127'ya, toplam vaka sayısı da 274 bin 11'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilirken halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.