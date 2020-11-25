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25.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

İspanya’da eski para yoksullara can oldu

İspanya’da bir yardım kuruluşu, koronavirüs salgınında artan yoksullar için eski para birimi pesetayı kulanmaya başladı.

İspanya’da eski para yoksullara can oldu

Eski paraları euroya çevirme süresinin Eylül 2021’e kadar uzatılması üzerine “Peseta Dayanışması” (Peseta Solidaria) adlı organizasyon sosyal medyada örgütlendi. İspanya’da evlerde unutulmuş 1,6 milyar euro değerinde pesetanın bulunduğu belirtilirken, organizasyonun kurucusu Laura Blanco kapı kapı dolaşacaklarını da söyledi. 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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