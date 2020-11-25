İspanya’da eski para yoksullara can oldu

Eski paraları euroya çevirme süresinin Eylül 2021’e kadar uzatılması üzerine “Peseta Dayanışması” (Peseta Solidaria) adlı organizasyon sosyal medyada örgütlendi. İspanya’da evlerde unutulmuş 1,6 milyar euro değerinde pesetanın bulunduğu belirtilirken, organizasyonun kurucusu Laura Blanco kapı kapı dolaşacaklarını da söyledi.