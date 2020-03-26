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26.03.2020 - 14:07 | | AA

İspanya'da korkunç artış! Corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a çıktı

İspanya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

İspanya'da korkunç artış! Corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a çıktı

Gelen son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a yükseldi. 

Yer: İstanbul Havalimanı! 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildiCorona virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.
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