İspanya'da ölü sayısı 27 bin 104’e çıktı

İspanya’da corona virüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 104’e yükselirken; İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 271 bin 95 olduğunu açıkladı.