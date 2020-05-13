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13.05.2020 - 16:48 | | DHA

İspanya'da ölü sayısı 27 bin 104’e çıktı

İspanya’da son 24 saatte corona virüs (Covid-19) nedeniyle 184 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 27 bin 104’e çıktı.

İspanya'da ölü sayısı 27 bin 104’e çıktı

İspanya’da corona virüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 104’e yükselirken; İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 271 bin 95 olduğunu açıkladı.

Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.
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