İspanya’da sigara yasağı

Galiçya’nın yanı sıra Endülüs, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha bölgeleri de benzer tedbirleri hayata geçireceklerini duyurdu. İtalya ise Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya’dan gelen yolcuların Kovid-19 testi yaptırmalarını zorunlu tuttu. Yunanistan’da ise Sakız Adası’nda bulunan mülteci kampında ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Bir Yunan hükümet yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada binlerce mültecinin yaşadığı kampta 35 yaşındaki Yemenli bir sığınmacının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Fransa’da günlük vaka sayısı 28 Nisan’dan bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Virüs bulaşan kişi sayısı çarşamba günü 2524 artışla 229 bin 344 yükseldi.

Tavuk kanadında virüs çıktı

Çin’de Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit edildi. Ülkenin güneyinde Hongkong sınırındaki Shenzhen kentinde bu ürünlerle temas eden kişiler ve onların akrabalarına koronavirüs taraması yapıldı, testler negatif çıktı. Ayrıca Anhui bölgesinde Wuhu şehrinde Ekvador’dan gelen karides paketlerinde koronavirüse rastlandığı açıklandı. Pekin’deki Xinfadi deniz ürünleri pazarı, buradaki çok sayıda kişide virüs görülmesi üzerine haziranda kapatılmıştı. Geçen yıl sonunda Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını bu ülkede büyük oranda kontrol altına alındı. Ülkede mayıs ortasından bu yana koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Virüsün tespit edildiği Brezilya ise dünyada salgında en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke.

HİNDİSTAN’DA YENİ REKOR

24 saatte 67 bin yeni vaka

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 20 milyon 800 bini geçti. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 750 bine dayandı. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD’de 5 milyon 360 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 169 bin 131 kişi hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1175 kişi hayatını kaybetti. 3.4 milyon nüfuslu Hindistan’da ise yeni bir vaka rekoruna imza atıldı. Ülkede son 24 saatte 942 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 47 bin 33’e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 66 bin 999 artarak 2 milyon 436 bin 600’ü aştı.