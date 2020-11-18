İspanya'da son 24 saatte 351 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1346 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 42 bin 39'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 510 bin 23 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 15 bin 318 artışla 1 milyon 525 bin 341'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle 19 bin 403 kişi hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 120'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulması, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 891 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 632'ye, toplam vaka sayısı da 236 bin 15'e çıktı.

Sağlık Bakanı Marta Temido, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 hastaları için kullanılan 506 yoğun bakım yatağının mevcut durumda 432'sinin dolu olduğunu söyledi.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Normal şartlarda 24 Kasım'da sona erecek OHAL'in uzatılması ve salgının yoğunluğuna göre önlemlerin 3 farklı seviyede uygulanması öngörülüyor.