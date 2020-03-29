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29.03.2020 - 12:51 | | AA

İspanya’da son 24 saatte corona virüsten 838 kişi öldü

İspanya’da 24 saat içerisinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle 838 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 6 bin 528’e ulaştı.

İspanya’da son 24 saatte corona virüsten 838 kişi öldü

İspanya’da bir günde corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 838 olarak açıklandı. Ülkede corona virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 6 bin 528’e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 78 bin 797’ye yükseldiği belirtildi.

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde depremManisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.
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