MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İspanya'da son durum! Yeniden 'salgında riskli bölgeler' arasına girdi...
ABONE OL
23.12.2020 - 22:43 | | AA

İspanya'da son durum! Yeniden 'salgında riskli bölgeler' arasına girdi...

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin öldüğü ve 12 bin 386 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da son durum! Yeniden 'salgında riskli bölgeler' arasına girdi...

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 178 arttı.

Bakanlık, Kovid-19'dan son 7 günde 648 kişinin hayatını kaybettiğini ve vefat sayısının 49 bin 698'e çıktığını belirtti.

Ayrıca dün 1 milyon 829 bin 903 olarak açıklanan ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 386 artışla 1 milyon 842 bin 289'a çıktığı kaydedildi.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 253'e yükseldiği İspanya, Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterlere göre, yaklaşık bir ay sonra yeniden "salgında riskli bölgeler" arasına girdi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Yeni vakalardaki artışlardan dolayı Noel ve yılbaşında tedbirlerin gevşetilmesine yönelik planların çoğu iptal edildi.

İlk aşamada Pfizer-BioNTech aşısını alan İspanya, 27 Aralık'ta ilk aşının kullanılacağını ve üç ay içinde 4,5 milyon doz aşı geleceğini duyurdu.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 602 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 343'e, vaka sayısı da 383 bin 258'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını açıklamıştı.

 

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildiAntalya'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15,5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika: Koronavirüste çarpıcı tablo! Can kaybı artıyor vakalar hızla düşüyor

Son dakika: Koronavirüste çarpıcı tablo! Can kaybı artıyor vakalar hızla düşüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet