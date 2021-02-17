İspanya'da tutuklu rap'çi için yapılan gösterilerde 33 kişi yaralandı

Katalonya yerel polisince yapılan açıklamada, Hasel'in serbest bırakılması talebiyle organize edilen ve şiddet eylemine dönüşen gösterilerde, 17'si polis ve 16'sı eylemci toplam 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

15 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, göstericilerden bazılarının polisin kullandığı plastik mermilerin isabet etmesi nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

HASEL'İN CEZAEVİNE KONULMASI SOL GÖRÜŞLÜ GRUPLARCA TEPKİ ÇEKTİ



Hasel, Twitter'dan attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek ve devlete, Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından dün sabah, polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Katalan olan Hasel'e destek verilen dün akşamki gösteriler, Katalonya'daki tüm büyük kentlerde, 80'den fazla belediyede düzenlenmişti.

Barışçıl başlayan yürüyüşün sonunda aşırı sol gruplara bağlı bir grup gösterici, çöp bidonlarını ateşe vererek, çevredeki dükkanlara ve bir karakola şişe ve taş atarak saldırmıştı.

Hasel'in cezaevine konulması, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü gruplar tarafından tepki çekti.

"HERKES UTANMALIDIR"



İspanyol rap sanatçısı için af isteyen Unidos Podemos, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisini kastederek, "Rap sanatçısı Pablo Hasel tutuklandı. Bundan, tam demokratik normallik ile övünen ve kendilerini ilerici olarak gören herkes utanmalıdır. Bu olaya gözlerini kapatacaklar mı? Mevcut demokrasi eksikliğini reddedersek ilerleme olmaz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 100 kadar sanatçı, gazeteci ve entelektüelin imzasıyla yayımlanan bir manifestoda, Hasel'in tutuklanması eleştirildi.

Hasel'in cezasının infazının askıya alınması talebini reddeden Ulusal Mahkeme, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı 2 yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.

Hasel'in tutuklanması, İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili "ifade özgürlüğü" tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, Krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.