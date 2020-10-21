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21.10.2020 - 22:31 | | AA

İspanya'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Gelen son dakika haberine göre; Son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında İspanya'da 16 bin 973 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi, Portekiz'de 2 bin 229 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

 

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 16 bin 973 artışla 1 milyon 5 bin 295'e ulaştığını duyurdu.

Avrupa'da Kovid-19 vaka sayısının en fazla yükseldiği ülkelerden İspanya'da salgın kaynaklı ölümler de son 24 saatte 156 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 575 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 366'ya çıktığını duyurdu.

Ülkede salgının en yoğun görüldüğü bölge, Madrid olmayı sürdürüyor.

Castilla y Leon ve Endülüs bölgelerindeki yüksek vaka artışları da dikkati çekti.

Sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'daki vaka artış hızını durdurmak için Fransa'dakine benzer şekilde ülke genelinde gece sokağı çıkma yasağı getirerek mevcut önlemleri artırmayı planlıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 535 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar salgında 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 106 bin 271'e ulaştı.

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