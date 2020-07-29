İspanya’dan İngiltere’ye tepki: Haksızlık

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs vaka sayısı da ölü sayısı da artıyor. Dünyada 16.8 milyondan fazla kişiye bulaşan virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı da 660 bini geçti. Bu yılın ilk altı ayında salgının tepe noktasını görüp ibreyi düzleştiren Avrupa ülkelerinde İspanya ve Belçika’da artan vaka sayısındaki artış ikinci dalga endişesini gün geçtikçe artırdı. İngiltere bu nedenle vatandaşlarına İspanya’ya gitmemeleri çağrısı yaptı ve bu ülkeden gelenlere de 14 günlük karantina uygulama kararı aldı. Bu kararın tartışması bitmeden Almanya ve Belçika da İspanya’yı “güvenlik ülkeler” listesinden çıkardı. Salgında 28 bin 436 vatandaşını kaybeden İspanya’nın ekonomisinin can damarı olan turizmin büyük darbe alacak olması nedeniyle karar büyük tepki çekti.



‘UYUMSUZ BİR KARAR’



İngiltere’nin aldığı kararları revize etmesi için İspanya’nın başlattığı siyasi ve diplomatik görüşmeler şu ana kadar sonuç vermezken, İngiltere hükümeti daha da ileriye giderek daha önce karantina dışında bıraktığı Kanarya ve Balear adalarından gelenlerin de bundan böyle karantinada tutulacağını açıkladı. Gelişmeler üzerine açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz hükümetinin karantina uygulamasını “hatalı ve uyumsuz bir karar” olarak nitelendirdi. İspanya’da artan yeni vaka sayıları olsa da bunun salgında ikinci dalga anlamına gelmediğini kaydeden Sanchez, her şeye rağmen vatandaşlardan Kovid-19’a karşı bireysel önlemlerde daha sorumlu hareket etmelerini istedi. Diğer yandan İngiliz turistlerin ilk tercihleri arasında olan Balear Adaları’nın özerk hükümet başkanı Francina Armengol da “İngiltere’nin bu kararının hiçbir mantıklı yanı yok. Bu haksızlık. Balear ve İspanya güvenli turizmi garanti ediyor” dedi. İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün açıkladığı son verilerde Kovid-19’da toplam vaka sayısının hafta sonunda 6361 arttığı belirtilmişti.





DARBE ÜSTÜNE DARBE

İspanya’da yeni vakalar özellikle Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşırken, İngiltere dışında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Norveç gibi ülkeler de vatandaşlarına mecbur kalmadıkça İspanya’ya gitmemelerini tavsiye ediyor. Almanya, Aragon, Katalonya ve Navarra bölgelerine zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmaması gerektiğini açıkladı. Belçika, Aragon ve Katalonya’dan dönenlere daha fazla dikkatli davranılması gerekli olduğu konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan başkent Madrid’de bölgesel yönetim, kamusal alanlarda sosyal mesafe kuralı uygulansa bile maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.



KORONA YARDIMIYLA LAMBORGHINI ALDI TUTUKLANDI



ABD’de 29 yaşındaki David T. Hines, Kovid-19 nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmek için verilen kredi desteğinden şirketleri için 3.9 milyon dolar aldı. Başvurusunda çalışanlarına yaptığı ödemeyle ilgili yalan beyanda bulunan Hines, krediyi aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 318 bin dolar değerindeki 2020 Lamborghini Huracan aracı satın aldı. Hines’in ayrıca bu krediyle lüks mağazalarda alışveriş yaptığı ve lüks tatil yerlerinde konakladığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık, yalan beyan ve yasa dışı işlem yapma suçlamasıyla Miami’de mahkemeye çıkarılan Hines’in lüks aracı ile banka hesaplarındaki 3.4 milyon dolara el kondu. Tutuklanan Hines, suçlu bulunması durumunda 70 yıla kadar hapis cezası alabilecek.



KORONA KORKUSU KOLERADAN ÖLDÜRECEK



Dünya Sağlık Örgütü, 10 binlerce insanın Kovid-19 korkusu nedeniyle sağlık merkezlerinden kaçındığını belirterek ülkede kolera teşhisi konanların yarısının tedavi edilmediği takdirde hastalıktan öleceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, Yemen’de bu yıl ocak ve nisan ayları arasında 110 bin kolera vakasının görüldüğünü belirtirken, son üç ayda kolera tedavisi görmek isteyenlerde yüzde 50’lik bir düşüşün olduğuna dikkat çekti.



Dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen’de halihazırda nüfusun yaklaşık yüzde 80’i acil yardıma ihtiyaç duyuyor.



BELÇİKA ‘KAPANIYOR’



Belçika’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 402 artarak 66 bin 428’e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 9822’ye ulaştı. Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 311’e yükseldiği ülkede, yeni vaka sayılarının hemen hemen yarısının tespit edildiği Flaman kenti Anvers’te 23.30-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Kentte tüm kamu alanlarında maske kullanımı ile uzaktan çalışma zorunlu kılındı. Hükümetin aldığı yeni tedbirlere göre de bir aile sosyal mesafeye uyarak sadece 5 kişiyle görüşebilecek. Karar, ülke genelinde 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak ve bu sayıya 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmeyecek. Kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişinin bulunabilmesine izin verilecek. Yardıma ihtiyaç duyanlar dışında alışverişe tek başına gidilecek, alışveriş 30 dakikayı geçmeyecek.



Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türk aile, İngiltere Manchester’a tatile gitti. 16 Temmuz’da Berlin’e dönen çiftin altı gün sonra Kovid-19 tesleri pozitif çıktı. Çiftin 4 çocuğu ile büyükannelerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi koronavirüse yakalandı. Berlin’e döndüklerinden bu yana aileyle temas halinde olan 50 kişi karantinaya alındı. Sağlık bürosunun çiftin seyahat ettiği Ryanair ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak şimdiye kadar ulaşamadığı belirtildi.



DSÖ: BİRİNCİ DALGA BİTMEDİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Dr. Margaret Harris, dünyanın hâlâ “birinci salgın dalgasında” olduğuna dikkat çekerek, başka büyük bir dalganın daha geleceği konusunda uyarıda bulundu. Kovid-19’un grip gibi davranmadığını bu nedenle mevsimsel olmadığını belirten Harris, “İnsanlar hâlâ mevsimler üzerine düşünüyor. Farkında olmamız gereken şey bu yeni bir virüs ve farklı davranıyor” dedi. Almanya’da kamu sağlığı kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, koronavirüsü vakalarındaki artış konusunda ikinci dalga uyarısı yaptı. Kurumun Başkanı Lothar Wieler, “Şu an ikinci dalganın başlangıcını görmekte olup olmadığımızı bilmiyoruz ama bu mümkün” dedi. “Almanya’daki yeni gelişmeler beni çok endişelendiriyor” diyen Wieler, “Artış, artık dikkat etmiyor olmamızdan kaynaklanıyor” uyarısı yaptı.



JOHNSON’DAN UYARI



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya’dan İngiltere’ye dönenlerin 14 gün karantinaya alınma teklifine destek vererek, Avrupa’da ikinci dalga belirtileri görüldüğünü söyledi. Johnson, “Yapmamız gereken, risklerin tekrar artmaya başladığını düşündüğümüz zaman, hızlı ve kararlı bir eylemde bulunmak. Avrupa’da neler olduğuna dair net olmamız gerekiyor. Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık” dedi.