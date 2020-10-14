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14.10.2020 - 07:00 |

İspanya’dan maaş eşitsizliğine son!

İspanya hükümeti, kadın ve erkek çalışanlar arasında cinsiyete dayalı maaş eşitsizliğini engellemek amacıyla önemli bir girişimde bulundu.

İspanya’dan maaş eşitsizliğine son!

 

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini yasaklayan yasa tasarısının kabul edildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle şirketlerin kadınlara ve erkeklere ne kadar maaş verildiğini kayıt altında tutacağını söyleyen Diaz, “Bugünden itibaren, bir erkek ve bir kadın artık farklı ücret alamaz” dedi.

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