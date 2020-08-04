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04.08.2020 - 16:18 | | DHA

İspanya’nın eski kralı Carlos yolsuzluk iddialarından kaçarak Dominik’e sığındı

İspanya eski kralı Carlos, hakkında çıkan milyon dolarlık yolsuzluk iddialarının ardından Dominik Cumhuriyeti’ne sığındığı iddia edildi.

İspanya’nın eski kralı Carlos yolsuzluk iddialarından kaçarak Dominik’e sığındı

Eski İspanya Kralı Carlos, pazar günü yaptığı resmi açıklamada, hakkındaki yolsuzluk iddialarına gönderme yaparak, oğlu Felipe’nin tahtı sorunsuz yönetmesi için ülkeden ayrılacağını açıkladı. İspanyol basını, 82 yaşındaki Carlos’un dün sabah Dominik Cumhuriyeti’ne gittiğini ileri sürdü. İspanyol basını eski kralın milyon doları bulan yolsuzluk iddialarından kaçtığını iddia etti.

Eski kral Carlos, hüküm sürdüğü 40 yıl boyunca hakkında bir çok yolsuzluk iddiaları ortaya atılmış ve bu iddialardan bazıları mahkemeye taşınmıştı. Carlos 2014 yılında tahtını oğlu 6’ncı Felipe’ye devretmişti.

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